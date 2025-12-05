Саркофаг на ЧАЭС не выполняет часть функций после удара РФ: МАГАТЭ заявило об опасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило состояние саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС после российского удара по нему.

Саркофаг ЧАЭС после удара РФ Фото: из открытых источников

Выводы экспертов специальной миссии на станции неутешительны – он больше не выполняет часть своих функций, то есть не обеспечивает полноценную защиту. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

На прошлой неделе специалисты завершили комплексную проверку состояния стальной арки (NSC), в которую попал дрон в феврале этого года. Конструкция была построена для изоляции разрушенного реактора и недопущения распространения радиоактивных материалов за пределы объекта.

В результате обследования миссия установила, что саркофаг потерял часть своих ключевых защитных функций, в частности, способность к полной изоляции. Вместе с тем основные несущие элементы и системы контроля состояния конструкции не получили необратимых повреждений.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на крыше укрытия уже выполнили ограниченные временные ремонтные работы, однако этого недостаточно.

"Своевременное и комплексное восстановление остается крайне важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", – подчеркнул Гросси.

В МАГАТЭ также рекомендовали Украине и международным партнерам сосредоточиться на усилении защиты четвертого энергоблока ЧАЭС. Среди предложенных шагов – внедрение систем контроля влажности, обновление программы наблюдения за коррозией металла и модернизация автоматизированных систем мониторинга состояния саркофага.

Напомним, в феврале портал "Комментарии" сообщал, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие , берегущее мир от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. Радиационный фон не повышался – за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия достаточно существенные.