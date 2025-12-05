logo

НОВОСТИ

Саркофаг на ЧАЭС не выполняет часть функций после удара РФ: МАГАТЭ заявило об опасности

Россия нанесла удар по саркофагу Чернобыльской АЭС в феврале этого года

5 декабря 2025, 23:45
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило состояние саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС после российского удара по нему.

Саркофаг на ЧАЭС не выполняет часть функций после удара РФ: МАГАТЭ заявило об опасности

Саркофаг ЧАЭС после удара РФ Фото: из открытых источников

Выводы экспертов специальной миссии на станции неутешительны – он больше не выполняет часть своих функций, то есть не обеспечивает полноценную защиту. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

На прошлой неделе специалисты завершили комплексную проверку состояния стальной арки (NSC), в которую попал дрон в феврале этого года. Конструкция была построена для изоляции разрушенного реактора и недопущения распространения радиоактивных материалов за пределы объекта.

В результате обследования миссия установила, что саркофаг потерял часть своих ключевых защитных функций, в частности, способность к полной изоляции. Вместе с тем основные несущие элементы и системы контроля состояния конструкции не получили необратимых повреждений.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на крыше укрытия уже выполнили ограниченные временные ремонтные работы, однако этого недостаточно.

"Своевременное и комплексное восстановление остается крайне важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", – подчеркнул Гросси.

В МАГАТЭ также рекомендовали Украине и международным партнерам сосредоточиться на усилении защиты четвертого энергоблока ЧАЭС. Среди предложенных шагов – внедрение систем контроля влажности, обновление программы наблюдения за коррозией металла и модернизация автоматизированных систем мониторинга состояния саркофага.

Напомним, в феврале портал "Комментарии" сообщал, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие , берегущее мир от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. Радиационный фон не повышался – за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия достаточно существенные.



Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-331-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
