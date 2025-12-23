Саркофаг может не выдержать: гендиректор ЧАЭС сделал тревожное заявление

Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС может не выдержать при повторной атаке со стороны России.

Саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Фото: из открытых источников

Угроза обрушения существует даже без прямого попадания в защитную конструкцию. Об этом заявил генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов, сообщает France24.

Тараканов отметил, что возобновление нового безопасного конфайнмента после повреждений может занять от трех до четырех лет. По его словам, опасность представляет не только прямое попадание ракеты или дрона, но и взрыв вблизи объекта.

Гендиректор ЧАЭС подчеркнул, что в случае падения, например, ракеты типа "Искандер" рядом с саркофагом нет никаких гарантий, что защитное сооружение сохранит целостность. Именно это, по его словам, является ключевым риском объекта.

"Если ракета или дрон попадет прямо в него или даже упадет где-нибудь поблизости — например, "Искандер", не дай Бог. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит. В этом и заключается главная угроза", — сказал Тараканов.

Руководитель станции уточнил, что после последней российской атаки укрытие потеряло часть своих базовых функций. В то же время, он заверил, что радиационный фон на территории ЧАЭС остается стабильным и не превышает допустимых норм.

Отверстие, образованное в результате удара беспилотника, уже временно закрыли специальным защитным экраном. Однако директор ЧАЭС сообщил, что еще необходимо ликвидировать около 300 мелких повреждений, которые возникли во время тушения пожара, когда спасатели пробивали отверстия в конструкции.

Как сообщал портал "Комментарии", международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило состояние саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС после российского удара по нему. Выводы экспертов специальной миссии на станции неутешительны – он больше не выполняет часть своих функций, то есть не обеспечивает полноценную защиту.