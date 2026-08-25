Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН обурився українськими санкціями проти авторів російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь". Представник РФ використав цю тему для чергових звинувачень на адресу Києва та західних партнерів України.

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Під час виступу Небензя назвав Україну "концтабором імені Зеленського, у якому встановлена повна заборона на інакодумство". Країни, які підтримують Київ, російський дипломат водночас звинуватив у фінансуванні продовження війни.

Окремо представник РФ зупинився на мовній та культурній політиці України, а як один із прикладів навів запровадження санкцій, пов'язаних із популярним російським мультсеріалом.

"Утискається не тільки російська мова — знищується все, що пов’язано з нашим спільним минулим. Влада Києва показує печерну русофобію та ксенофобію. Убогість влади видно на смішному прикладі — під санкції в Україні потрапив російський мультиплікаційний серіал "Маша та Ведмідь", бо він просуває російський мілітаристський наратив", — сказав Небензя.

Заява пролунала на тлі подальшого посилення санкційного тиску Заходу на Росію. Зокрема, глава дипломатії ЄС Кая Каллас раніше анонсувала підготовку нового масштабного пакета обмежень проти РФ. За її словами, після його запровадження кількість російських суб'єктів під санкціями може зрости приблизно на третину.

"Санкції ЄС уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро (1,16 трильйона доларів), і на осінь я висуваю наймасштабніший санкційний пакет з початку війни", — наголосила Каллас.

Портал "Коментарі" вже писав, що перехід до справжніх переговорів про завершення війни стане можливим лише тоді, коли Росія відчує критичне посилення військового та економічного тиску. Поки Кремль зберігає ресурси для ведення бойових дій і сподівається досягти поставлених цілей силою, розраховувати на суттєві поступки Москви передчасно. Таку оцінку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.