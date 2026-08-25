Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН возмутился украинскими санкциями против авторов российского мультсериала "Маша и Медведь". Представитель РФ использовал эту тему для очередных обвинений в адрес Киева и западных партнеров Украины.

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Во время выступления Небензя назвал Украину "концлагерем имени Зеленского, в котором установлен полный запрет на инакомыслие". Страны, поддерживающие Киев, российский дипломат обвинил в финансировании продолжения войны.

Отдельно представитель РФ остановился на языковой и культурной политике Украины, а в качестве одного из примеров привел введение санкций, связанных с популярным российским мультсериалом.

"Ущемляется не только русский язык — уничтожается все, что связано с нашим общим прошлым. Власти Киева показывают пещерную русофобию и ксенофобию. Нищета власти видна на смешном примере — под санкции в Украине попал российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь", потому что он продвигал".

Заявление прозвучало на фоне дальнейшего усиления санкционного давления Запада на Россию. В частности, глава дипломатии ЕС Кайя Каллас ранее анонсировала подготовку нового масштабного пакета ограничений против РФ. По ее словам, после его введения количество российских субъектов под санкциями может возрасти примерно на треть.

"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 триллиона евро (1,16 триллиона долларов), и к осени я выдвигаю самый масштабный санкционный пакет с начала войны", — подчеркнула Каллас.

Портал "Комментарии" уже писал , что переход к настоящим переговорам о завершении войны станет возможным только тогда, когда Россия почувствует критическое усиление военного и экономического давления. Пока Кремль сохраняет ресурсы для ведения боевых действий и надеется добиться поставленных целей силой, рассчитывать на существенные уступки Москвы преждевременно. Такую оценку высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.