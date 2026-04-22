У Російській Федерації через санкції та дефіцит авіатехніки влада змушена повертати в експлуатацію зношені літаки, створені ще у середині минулого століття. Йдеться насамперед про легендарні АН-2, які десятиліттями використовувалися в малій авіації.

Росія змушена “реанімувати” АН-2 через провал імпортозаміщення

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Чому Росія повертає старі літаки

За даними розвідки, у РФ виникла критична нестача літаків малої авіації. Санкції фактично перекрили доступ до сучасної техніки, а внутрішні проєкти імпортозаміщення провалилися.

У результаті Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував повернути до експлуатації близько 700 літаків АН-2, які роками перебували на базах зберігання.

Причина проста – без повітряного сполучення близько 60% території РФ фактично ізольовані, адже там відсутні дороги або залізниця.

Що відомо про АН-2

АН-2 – це літак, розроблений ще у 1940-х роках. За весь час у різних країнах, включно з Україною, Польщею та Китаєм, було виготовлено понад 17 тисяч таких машин.

Однак більшість із них давно списані або знищені. Сьогодні в активній експлуатації у Росії залишаються лише 249 бортів, ще 276 перебувають у структурах ДОСААФ.

З 2024 року списання старих літаків у РФ зупинили, і вже щонайменше 16 машин повернули в небо.

Проблеми з новими літаками

Спроби створити сучасну альтернативу також провалилися. Літак “Байкал”, який мав замінити АН-2, постійно переносить сертифікацію – спочатку на 2025 рік, потім на 2026-й, а тепер уже йдеться про 2027-й.

Інший проєкт – ТВС-2МС – хоча й вважався технічно успішним, у Росії фактично закритий. Його використання продовжать лише за кордоном, зокрема в Монголії.

Головна проблема – двигуни

Ключовим бар’єром для відновлення старих літаків залишаються двигуни. Американські агрегати недоступні через санкції, а російські аналоги існують переважно на папері.

Фахівці оцінюють перспективи серійного виробництва власних двигунів як “вкрай невизначені”.

Експерти звертають увагу, що питання безпеки пасажирів у таких умовах відходить на другий план. Зношені літаки можуть становити ризик, особливо з урахуванням їхнього віку та технічного стану.

Якщо ж нові проєкти так і не будуть реалізовані, жителі віддалених регіонів РФ можуть залишитися без нормального транспортного сполучення.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російський пропагандист Володимир Соловйов опинився в центрі міжнародного скандалу після образливих висловлювань на адресу прем’єр-міністерки Італії Джорджа Мелоні.