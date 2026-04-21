Вибухає серйозний скандал: Соловйов назвав Мелоні шльондрою

Російський пропагандист Володимир Соловйов опинився в центрі міжнародного скандалу після образливих висловлювань на адресу прем’єр-міністерки Італії Джорджа Мелоні.

Соловйов висказав лайку на Мелоні

Під час ефіру своєї програми він використав низку різких і принизливих формулювань, звертаючись до італійської політикині. Висловлювання пролунали 16 квітня, однак широкого розголосу набули пізніше.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ Італії викликало посла Росії Олексія Парамонова для пояснень.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні засудив висловлювання, назвавши їх серйозними та неприйнятними, а також висловив підтримку прем’єр-міністерці.

Своєю чергою президент Італії Серджо Маттарелла також виступив із заявою, в якій розкритикував подібну риторику та підтримав Мелоні.

Ситуація викликала широкий резонанс і стала черговим прикладом загострення риторики у відносинах між Росією та країнами Європи.

