Взорвался серьезный скандал: Соловьев назвал Мелони шлендрой

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российский пропагандист Владимир Соловьев оказался в центре международного скандала после оскорбительных высказываний в адрес премьер-министра Италии Джорджа Мэлони.
Соловьев высказал брань на Мелони
Во время эфира своей программы он использовал ряд резких и унизительных формулировок, обращаясь к итальянской политике. Высказывания прозвучали 16 апреля, однако широкую огласку получили позже.
В ответ Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Алексея Парамонова для объяснений.
Глава МИД Италии Антонио Таяни осудил высказывания, назвав их серьезными и неприемлемыми, а также выразил поддержку премьер-министру.
В свою очередь президент Италии Серджо Маттарелла также выступил с заявлением, в котором раскритиковал подобную риторику и поддержал Мэлони.
Ситуация вызвала широкий резонанс и явилась очередным примером обострения риторики в отношениях между Россией и странами Европы.