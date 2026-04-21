Взорвался серьезный скандал: Соловьев назвал Мелони шлендрой

Российский пропагандист Владимир Соловьев оказался в центре международного скандала после оскорбительных высказываний в адрес премьер-министра Италии Джорджа Мэлони.

Соловьев высказал брань на Мелони

Во время эфира своей программы он использовал ряд резких и унизительных формулировок, обращаясь к итальянской политике. Высказывания прозвучали 16 апреля, однако широкую огласку получили позже.

В ответ Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Алексея Парамонова для объяснений.

Глава МИД Италии Антонио Таяни осудил высказывания, назвав их серьезными и неприемлемыми, а также выразил поддержку премьер-министру.

В свою очередь президент Италии Серджо Маттарелла также выступил с заявлением, в котором раскритиковал подобную риторику и поддержал Мэлони.

Ситуация вызвала широкий резонанс и явилась очередным примером обострения риторики в отношениях между Россией и странами Европы.

