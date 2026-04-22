В Российской Федерации из-за санкций и дефицита авиатехники власти вынуждены возвращать в эксплуатацию изношенные самолеты, созданные еще в середине прошлого века. Речь идет, прежде всего, о легендарных АН-2, которые десятилетиями использовались в малой авиации.

Россия вынуждена "реанимировать" АН-2 из-за провала импортозамещения

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Служба внешней разведки Украины.

Почему Россия возвращает старые самолеты

По данным разведки, в РФ возникла критическая нехватка самолетов малой авиации. Санкции фактически перекрыли доступ к современной технике, а внутренние проекты импортозамещения провалились.

В результате Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил вернуть в эксплуатацию около 700 самолетов АН-2, годами находившихся на базах хранения.

Причина проста – без воздушного сообщения около 60% территории РФ фактически изолированы, ведь там отсутствуют дороги или железная дорога.

Что известно об АН-2

АН-2 – самолет, разработанный еще в 1940-х годах. За все время в разных странах, включая Украину, Польшу и Китай, было изготовлено более 17 тысяч таких машин.

Однако большинство из них давно списаны или уничтожены. Сегодня в активной эксплуатации в России остаются только 249 бортов, еще 276 находятся в структурах ДОСААФ.

С 2024 года списание подержанных самолетов в РФ остановили, и уже по меньшей мере 16 машин вернули в небо.

Проблемы с новыми самолетами

Попытки создать современную альтернативу тоже провалились. Самолет "Байкал", который должен был заменить АН-2, постоянно переносит сертификацию – сначала на 2025 год, потом на 2026-й, а теперь уже речь идет о 2027-м.

Другой проект – ТВС-2МС – хотя и числился технически удачным, в России практически закрыт. Его использование будет продолжено только за рубежом, в частности в Монголии.

Главная проблема – двигатели

Ключевым барьером для восстановления подержанных самолетов остаются двигатели. Американские агрегаты недоступны из-за санкций, а российские аналоги существуют преимущественно на бумаге.

Специалисты оценивают перспективы серийного производства собственных двигателей как "крайне неопределенные".

Эксперты обращают внимание на то, что вопрос безопасности пассажиров в таких условиях отходит на второй план. Изношенные самолеты могут представлять риск, особенно с учетом их возраста и технического состояния.

Если новые проекты так и не будут реализованы, жители отдаленных регионов РФ могут остаться без нормального транспортного сообщения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что российский пропагандист Владимир Соловьев оказался в центре международного скандала после оскорбительных высказываний в адрес премьер-министра Италии Джорджа Мэлони.