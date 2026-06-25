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Саміт G7 спричинив небачену паніку у Кремлі: розкрито сенсаційне значення заяв Кремля

Політолог побачив у діях Кремля прояви занепокоєння та прагнення отримати додатковий час для реалізації подальших планів

25 червня 2026, 00:50
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Клименко Елена

Після завершення саміту G7 у Кремлі досить нервово відреагували на зміну міжнародного порядку денного та зростання уваги США до війни Росії проти України. Одним із сигналів такого невдоволення стала заява помічника президента РФ Юрія Ушакова, який фактично натякнув, що на президента США Дональда Трампа впливають сторонні сили та нав'язують йому невигідні для Москви підходи. На це звернув увагу керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович в інтерв'ю Главреду.

Саміт G7 спричинив небачену паніку у Кремлі: розкрито сенсаційне значення заяв Кремля

Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, подібні висловлювання свідчать про те, що російська влада уважно стежить за політикою Вашингтона та дедалі більше непокоїться через можливу зміну американської позиції щодо війни.

"Так, загроза для них є. Гадаю, вони її бачать, тому саме так і реагують. Вони бачать, що ситуація змінюється. Вони прямо наїхали на Трампа. Пролунала фраза про те, що Трампу "поїздили по вухах", тобто нібито щось йому нав’язали", — зазначив Рейтерович/ 

Політолог вважає, що така риторика може свідчити про втрату впевненості Кремля у власному впливі на американського лідера. Якщо раніше в Москві розраховували, що зможуть просувати вигідні собі наративи, то тепер ситуація виглядає менш передбачуваною.

"Але ж це не тільки їхня прерогатива — щось вкладати Трампу у вуха. Видно, що в них є роздратування й певний страх. Їх дуже влаштовувала історія з Іраном, але вони розуміли, що коли вона закінчиться, Трамп знову повернеться до російсько-української війни", — наголосив він/ 

За словами Рейтеровича, додаткове занепокоєння викликає і той факт, що Росії дедалі складніше демонструвати успіхи на міжнародній арені або переконувати партнерів у власній силі. 

"І виявилося, що на момент повернення Путіну, за великим рахунком, немає чого показати Трампу. Він не може сказати, що у нього все під контролем і що Росія переможно наступає. Навпаки, виявляється, що "король голий"", — сказав Рейтерович/ 

Портал "Коментарі" вже писав, що член парламентського комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що українське законодавство не передбачає статусу "непридатний до військової служби".



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