Саммит G7 вызвал невиданную панику в Кремле: раскрыто сенсационное значение заявлений Кремля

После завершения саммита G 7 в Кремле довольно нервно отреагировали на изменение международной повестки дня и рост внимания США к войне России против Украины. Одним из сигналов такого недовольства стало заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, фактически намекнувшего, что на президента США Дональда Трампа влияют посторонние силы и навязывают ему невыгодные для Москвы подходы. Об этом обратил внимание руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, подобные высказывания свидетельствуют о том, что российские власти внимательно следят за политикой Вашингтона и все больше беспокоятся из-за возможного изменения американской позиции в отношении войны.

"Да, угроза для них есть. Думаю, они ее видят, поэтому именно так и реагируют. Они видят, что ситуация меняется. Они прямо наехали на Трампа. Раздалась фраза о том, что Трампу "поездили по ушам", то есть якобы что-то ему навязали", — отметил Рейтерович/

Политолог считает, что такая риторика может свидетельствовать о потере уверенности Кремля в собственном влиянии на американского лидера. Если раньше в Москве рассчитывали, что смогут продвигать выгодные нарративы, то теперь ситуация выглядит менее предсказуемой.

"Но это не только их прерогатива — что-то вкладывать Трампу в уши. Видно, что у них есть раздражение и определенный страх. Их очень устраивала история с Ираном, но они понимали, что когда она закончится, Трамп снова вернется к российско-украинской войне", — подчеркнул он/

По словам Рейтеровича, дополнительную обеспокоенность вызывает и тот факт, что России все сложнее демонстрировать успехи на международной арене или убеждать партнеров в собственной силе.

"И оказалось, что на момент возвращения Путину, по большому счету, нечего показать Трампу. Он не может сказать, что у него все под контролем и что Россия победно наступает. Напротив, оказывается, что "король голый"", — сказал Рейтерович/

Портал "Комментарии" уже писал, что член парламентского комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что украинское законодательство не предусматривает статус "непригоден к военной службе".