Саме час запасатися свічками: у ЗСУ анонсували блекаут у Росії

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, щоби влаштувати росіянам блекаут. Як передає портал "Коментарі", про це у своєму блозі у Телеграм повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
Роберт Мадяр Бровді. Фото: із відкритих джерел
"Мадяр" зазначив, що Сили безпілотних систем не інформуватимуть про кожну вибиту підстанцію. Натомість він запропонував орієнтуйтеся за принципом "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно". Також він зазначив, що російські громадяни чудово допомагають українським дронщикам, викладаючи у соцмережах наслідки влучень.
Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України найближчим часом готують нові далекобійні удари по пріоритетним цілям на території країни-агресора. Про це заявив.
Практично й дня не минає, щоб Україна не завдавала прицільних ударів далекобійними безпілотниками та ракетам по стратегічно важливих об'єктах росіян.
Читайте також на порталі "Коментарі" — паніка в аеропортах та Московська область у темряві: деталі масованої атаки на РФ.