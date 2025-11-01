Саме час запасатися свічками: у ЗСУ анонсували блекаут у Росії

Сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, щоби влаштувати росіянам блекаут. Як передає портал "Коментарі", про це у своєму блозі у Телеграм повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Роберт Мадяр Бровді. Фото: із відкритих джерел

"Росіяни, блекаут – це не страшно. Це трохи якихось незручностей, — звикайте, але всією болотною територією. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинної поразки Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. гірляндами на батарейках", — написав він.

"Мадяр" зазначив, що Сили безпілотних систем не інформуватимуть про кожну вибиту підстанцію. Натомість він запропонував орієнтуйтеся за принципом "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно". Також він зазначив, що російські громадяни чудово допомагають українським дронщикам, викладаючи у соцмережах наслідки влучень.

"Між тим, беззаперечно і невпинно бензин російський стає дефіцитною рідиною, а газ і нафта — швидкозгоряними", — додав командувач СБС.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України найближчим часом готують нові далекобійні удари по пріоритетним цілям на території країни-агресора. Про це заявив.

"Разом із головами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України визначили пріоритетні цілі для наших далекобійних санкцій на найближчий час. Обов'язково все реалізуємо", — зазначив Зеленський.

Практично й дня не минає, щоб Україна не завдавала прицільних ударів далекобійними безпілотниками та ракетам по стратегічно важливих об'єктах росіян.

