Самое время запасаться свечками: в ВСУ анонсировали блэкаут в России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блэкаут. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем блоге в Телеграмм сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников
"Мадяр" отметил, что Силы беспилотных систем не будут информировать о каждой выбитой подстанции. Вместо этого он предложил ориентируйтесь по принципу "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно". Также он отметил, что российские граждане прекрасно помогают украинским дронщикам, выкладывая в соцсетях последствия попаданий.
Стоит отметить, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории страны-агрессора. Об этом заявил.
Практически и дня не проходит, чтобы Украина не наносила прицельные удары дальнобойными беспилотниками и ракеты по стратегически важным объектам россиян.
Читайте также на портале "Комментарии" — паника в аэропортах и Московская область во тьме: детали массированной атаки на РФ.