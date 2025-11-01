logo

Война с Россией Самое время запасаться свечками: в ВСУ анонсировали блэкаут в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Самое время запасаться свечками: в ВСУ анонсировали блэкаут в России

"Мадяр" анонсировал новые удары по России

1 ноября 2025, 17:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блэкаут. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем блоге в Телеграмм сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Самое время запасаться свечками: в ВСУ анонсировали блэкаут в России

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

"Россияне, блэкаут – это не страшно. Это немного каких-то неудобств, — привыкайте, но всей болотной территорией. Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь: "спички-фонарики-свечки". Кстати, воспользуйтесь внепланово и своими любимыми гирляндами на батарейках", — написал он.

"Мадяр" отметил, что Силы беспилотных систем не будут информировать о каждой выбитой подстанции. Вместо этого он предложил ориентируйтесь по принципу "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно". Также он отметил, что российские граждане прекрасно помогают украинским дронщикам, выкладывая в соцсетях последствия попаданий.

"Между тем, беспрекословно и неустанно бензин российский становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми", — добавил командующий СБС.

Стоит отметить, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории страны-агрессора. Об этом заявил.

"Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время. Обязательно все реализуем", — отметил Зеленский. 

Практически и дня не проходит, чтобы Украина не наносила прицельные удары дальнобойными беспилотниками и ракеты по стратегически важным объектам россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — паника в аэропортах и Московская область во тьме: детали массированной атаки на РФ.




