Саме це змусить Путіна припинити війну: названо фактори для зупинки Росії

Закінчення війни в Україні залежить від поєднання кількох критичних факторів, вважає експерт з міжнародної політики та безпеки Тарас Загородній. Хоча президент України Володимир Зеленський заявив, що при бажанні Росії конфлікт може завершитись до літа 2026 року, реалії показують, що одного наміру недостатньо.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Тарас Загородній в коментарі "Телеграфу" заявив, що основними сценаріями для зупинки агресії Кремля є смерть російського диктатора Володимир Путін або економічний колапс РФ.

"Я особисто схиляюсь другого варіанту. Проте це пов'язані події", — зауважив експерт з міжнародної політики.

Загородній зазначив, що навіть смерть Путіна не гарантує закінчення війни, адже новий лідер не зможе миттєво переконати суспільство у необхідності припинення агресії. Конституційні зміни РФ, які включають українські території, лише ускладнюють ситуацію і будь-яке визнання відмови від них сприйматиметься всередині Росії, як зрада.

"Теоретично, якщо Путін помре сьогодні увечері, його наступником стане нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Чи зможе він заявити, про припинення війни? Для росіян він буде зрадником. Значить, це зумовить дестабілізацію всередині країни", — пояснює Загородній.

Експерт вважає, що додатковим чинником, який може пришвидшити завершення війни, є економічний тиск зі сторони Заходу. Загородній відзначив, що США активно виштовхують Росію зі світового нафтового ринку, що обмежує фінансування військових операцій. За його оцінкою, "до літа ми можемо побачити багато цікавих змін", пов’язаних з економічною та політичною дестабілізацією РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що жодних мирних переговорів не буде, адже Путін хоче дотягнути війну до цієї конкретної дати.

Також "Коментарі" писали, що конспірологічна теорія назвала рік смерті Путіна.