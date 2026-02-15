Именно это заставит Путина прекратить войну: названы факторы для остановки России

Окончание войны в Украине зависит от сочетания нескольких критических факторов, считает эксперт по международной политике и безопасности Тарас Загородний. Хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при желании России конфликт может завершиться к лету 2026 года, реалии показывают, что одного намерения недостаточно.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Тарас Загородний в комментарии "Телеграфу" заявил, что основными сценариями для остановки агрессии Кремля является смерть российского диктатора Владимир Путин или экономический коллапс РФ.

"Я лично склоняюсь к второму варианту. Однако это связанные события", — отметил эксперт по международной политике.

Загородний отметил, что даже смерть Путина не гарантирует окончание войны, ведь новый лидер не сможет мгновенно убедить общество в необходимости прекращения агрессии. Конституционные изменения РФ, включающие украинские территории, лишь усложняют ситуацию и любое признание отказа от них будет восприниматься внутри России как измена.

"Теоретически, если Путин умрет сегодня вечером, его преемником станет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин. Сможет ли он заявить о прекращении войны? Для россиян он будет предателем. Значит, это обусловит дестабилизацию внутри страны", — объясняет Загородний.

Эксперт считает, что дополнительным фактором, который может ускорить завершение войны, является экономическое давление со стороны Запада. Загородний отметил, что США активно выталкивают Россию из мирового нефтяного рынка, что ограничивает финансирование военных операций. По его оценке, "к лету мы можем увидеть много интересных перемен", связанных с экономической и политической дестабилизацией РФ.

