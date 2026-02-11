Саме це стало запорукою фіаско РФ на Запоріжжі: озвучено важливу умову наступу ЗСУ

Українські військові могли скористатися тимчасовою перевагою на фронті, яка виникла після проблем із доступом російських підрозділів до системи супутникового зв’язку Starlink. Саме цей фактор, імовірно, став одним із каталізаторів активізації дій Сил оборони на Запорізькому напрямку. Таку оцінку в ефірі "Radio NV" висловив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт із озброєнь Defense Express Іван Киричевський. Коментуючи повідомлення про наступальні дії українських підрозділів у Запорізькій області, він зазначив, що ситуація виглядає цілком логічною з військової точки зору.

Фото: з відкритих джерел

“Є різні новини з Гуляйпільського напрямку, і дуже логічно, що вони зараз йдуть. Тому що коли у ворога ліг звʼязок і він ще переналаштовується на нову систему звʼязку — дуже зручно провести якісь активні дії, зокрема на землі”, — пояснив Киричевський.

Водночас експерт наголосив, що таке “вікно можливостей” може бути короткочасним. Перевага у сфері комунікацій не гарантує довготривалого стратегічного результату, адже ситуація може змінитися залежно від рішень власника Starlink Ілона Маска.

“Тому тут нам треба стежити навіть не за тим, що росіяни роблять зі Starlink. А за тим, наскільки зараз Ілон Маск й надалі не любить Росію. Аби перевага у засобах звʼязку й надалі лишалася за нами”, — додав він.

Як вже писали "Коментарі", в Україні запевняють, що російські озброєння не мають прямих аналогів українській ракеті “Фламінго”. Про це анонімно розповів військовий експерт із Криму, колишній офіцер ЗСУ, полковник запасу, у коментарі для видання "Крим.Реалії".