Именно это стало залогом фиаско РФ в Запорожье: озвучено важное условие наступления ВСУ

Украинские военные могли воспользоваться временным преимуществом на фронте, возникшим после проблем с доступом российских подразделений к системе спутниковой связи Starlink. Именно этот фактор, по всей видимости, стал одним из катализаторов активизации действий Сил обороны на Запорожском направлении. Такую оценку в эфире "Radio NV" высказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский. Комментируя сообщения о наступательных действиях украинских подразделений в Запорожской области, он отметил, что ситуация выглядит вполне логичной с военной точки зрения.

"Есть разные новости с Гуляйпольского направления, и очень логично, что они сейчас идут. Потому что когда у врага легла связь и она еще перенастраивается на новую систему связи — очень удобно провести какие-то активные действия, в том числе на земле", — пояснил Киричевский.

В то же время эксперт подчеркнул, что такое "окно возможностей" может быть кратковременным. Преимущество в сфере коммуникаций не гарантирует продолжительного стратегического результата, ведь ситуация может измениться в зависимости от решений владельца Starlink Илона Маска.

"Поэтому здесь нам нужно следить даже не за тем, что россияне делают из Starlink. А за тем, насколько сейчас Илон Маск и дальше не любит Россию. Чтобы преимущество в средствах связи и дальше оставалось за нами", — добавил он.

