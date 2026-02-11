Путіну варто приготуватися: стало відомо, які важливі для диктатора цілі вже точно приречені на знищення

В Україні запевняють, що російські озброєння не мають прямих аналогів українській ракеті “Фламінго”. Про це анонімно розповів військовий експерт із Криму, колишній офіцер ЗСУ, полковник запасу, у коментарі для видання "Крим.Реалії".

Фото: з відкритих джерел

“Порівнювати можна лише умовно, адже ракети виконують різні завдання. Наприклад, бойова частина ракети “Іскандер” важить 480 кг, що майже вдвічі менше, ніж у “Фламінго”. При цьому балістична версія “Іскандера” має дальність 500 км, а крилата “Іскандер-К” — до 2350 км. Протикорабельні ракети “Калібр” та “Онікс”, які РФ застосовує по наземних цілях в Україні, також не можуть повністю замінити “Фламінго”. У “Калібра” бойова частина важить 450 кг при дальності 2500 км, у “Онікса” — 300 кг при 800 км польоту. Основна перевага “Фламінго” — велика бойова частина та значна дальність”, — пояснив експерт.

За його словами, ракети “Фламінго” здатні досягати навіть Сибіру, охоплюючи міста на кшталт Єкатеринбурга або Челябінська. Однак і на території Криму для такого озброєння є стратегічно важливі цілі.

“На півострові немає потужної військової промисловості, але існують склади та майданчики для зберігання “Шахедів” та інших ракет, які Росія застосовує для атак по материковій Україні. Наприклад, після удару по військовому заводу в Бєлгороді у вересні минулого року зона суцільного руйнування складала 25 метрів. Бойової частини у 1000 кг достатньо, щоб зруйнувати стандартні укриття складів”, — наголосив полковник.

Крім того, він вказав на стратегічні електропідстанції, через які забезпечується постачання електроенергії з РФ до Криму та з півострова на окуповані райони Херсонської області. “Сили оборони вже завдавали ударів по цих об’єктах іншими засобами, проте потужна ракета “Фламінго” здатна зробити руйнування незворотними”, — додав експерт.

Військовий аналітик Павло Нарожний також зазначив, що “Фламінго” може ефективно застосовуватися проти важливих логістичних об’єктів, серед яких ключовим є Кримський міст.

