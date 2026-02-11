В Украине уверяют, что у российских вооружений нет прямых аналогов украинской ракете “Фламинго”. Об этом анонимно рассказал военный эксперт из Крыма, бывший офицер ВСУ, полковник запаса в комментарии для издания "Крым.Реалии".

Фото: из открытых источников

"Сравнивать можно только условно, ведь ракеты выполняют разные задачи. Например, боевая часть ракеты "Искандер" весит 480 кг, что почти вдвое меньше, чем у "Фламинго". При этом баллистическая версия "Искандера" имеет дальность 500 км, а крылата "Искандер-К" — до 2350. "Оникс", которые РФ применяет по наземным целям в Украине, также не могут полностью заменить "Фламинго".

По его словам, ракеты "Фламинго" способны достигать даже Сибири, охватывая города типа Екатеринбурга или Челябинска. Однако и на территории Крыма для такого вооружения есть стратегически важные цели.

"На полуострове нет мощной военной промышленности, но существуют склады и площадки для хранения "Шахедов" и других ракет, которые Россия применяет для атак по материковой Украине. Например, после удара по военному заводу в Белгороде в сентябре прошлого года зона сплошного разрушения составляла 25 метров. Боевой части в 1000 кг. полковник.

Кроме того, он отметил стратегические электроподстанции, через которые обеспечивается поставка электроэнергии из РФ в Крым и с полуострова на оккупированные районы Херсонской области. "Силы обороны уже наносили удары по этим объектам другими средствами, однако мощная ракета "Фламинго" способна сделать разрушение необратимыми", — добавил эксперт.

Военный аналитик Павел Нарожный также отметил, что "Фламинго" может эффективно применяться против важных логистических объектов, среди которых ключевым является Крымский мост.

