logo_ukra

BTC/USD

103029

ETH/USD

3453.28

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Саакашвілі хоче потрапити до списку полонених: експрезидент Грузії несподівано звернувся до Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Саакашвілі хоче потрапити до списку полонених: експрезидент Грузії несподівано звернувся до Зеленського

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням внести його списку цивільних полонених

13 листопада 2025, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який має українське громадянство, написав у Facebook звернення до українського президента Володимира Зеленського після того, як його з тюремної лікарні повернули до в’язниці.

Саакашвілі хоче потрапити до списку полонених: експрезидент Грузії несподівано звернувся до Зеленського

Міхеїл Саакашвілі. Фото: з відкритих джерел

Грузинський та український політик просить включити його до списку цивільних полонених війни із РФ "з відповідними юридичними наслідками".

"Насамперед хочу висловити захоплення героїчною боротьбою української нації, частиною якої я маю честь бути як гордий громадянин України. Також висловлюю вам велику подяку за ваше феноменальне лідерство в цей найважчий час", — зазначив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії відзначив, що відчуває постійну увагу з боку МЗС України, Верховної Ради, Офісу президента та Уповноваженого з прав людини. Термінове звернення до Зеленського він пояснив перевезенням з тюремної лікарні, де лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці. 

Саакашвілі вважає, що саме там його отруїли в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України. 

"Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням", — пише політик.

Саакашвілі стверджує, що коли його заарештували, тодішній прем’єр Грузії прямо заявляв, що ця справа була пов’язана з його активністю в Україні. А в новій кримінальній справі його разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави. 

"У матеріалах цієї справи містяться ваші заяви, а також заяви Михайла Подоляка. Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік росії", — зазначив Саакашвілі.

Грузинський політик впевнений, що його переслідування та доля пов’язані з війною. Він нагадав, що є громадянином України та голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ. Тому просить включити його, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. 

Як повідомляв портал "Коментарі", Міхеїл Саакашвілі вважає, що Путін може розпочати ще одну війну до завершення повномасштабного вторгнення в Україну. Він упевнений, що домогтися мирного врегулювання між Україною та Росії з урахуванням українських позицій зможе лише президент США Дональд Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil
Теги:

Новини

Всі новини