Саакашвілі хоче потрапити до списку полонених: експрезидент Грузії несподівано звернувся до Зеленського

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який має українське громадянство, написав у Facebook звернення до українського президента Володимира Зеленського після того, як його з тюремної лікарні повернули до в’язниці.

Міхеїл Саакашвілі. Фото: з відкритих джерел

Грузинський та український політик просить включити його до списку цивільних полонених війни із РФ "з відповідними юридичними наслідками".

"Насамперед хочу висловити захоплення героїчною боротьбою української нації, частиною якої я маю честь бути як гордий громадянин України. Також висловлюю вам велику подяку за ваше феноменальне лідерство в цей найважчий час", — зазначив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії відзначив, що відчуває постійну увагу з боку МЗС України, Верховної Ради, Офісу президента та Уповноваженого з прав людини. Термінове звернення до Зеленського він пояснив перевезенням з тюремної лікарні, де лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці.

Саакашвілі вважає, що саме там його отруїли в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням", — пише політик.

Саакашвілі стверджує, що коли його заарештували, тодішній прем’єр Грузії прямо заявляв, що ця справа була пов’язана з його активністю в Україні. А в новій кримінальній справі його разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави.

"У матеріалах цієї справи містяться ваші заяви, а також заяви Михайла Подоляка. Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік росії", — зазначив Саакашвілі.

Грузинський політик впевнений, що його переслідування та доля пов’язані з війною. Він нагадав, що є громадянином України та голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ. Тому просить включити його, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками.

