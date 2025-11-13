Саакашвили хочет попасть в список пленных: экспрезидент Грузии неожиданно обратился к Зеленскому

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, имеющий украинское гражданство, написал в Facebook обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как его из тюремной больницы вернули в тюрьму.

Михеил Саакашвили. Фото: из открытых источников

Грузинский и украинский политик просит включить его в список гражданских пленных войны с РФ "с соответствующими юридическими последствиями".

"Прежде всего, хочу выразить восхищение героической борьбой украинской нации, частью которой я имею честь быть как гордый гражданин Украины. Также выражаю вам огромную благодарность за ваше феноменальное лидерство в это самое тяжелое время", — отметил Саакашвили.

Экспрезидент Грузии отметил, что чувствует постоянное внимание МИД Украины, Верховной Рады, Офиса президента и Уполномоченного по правам человека. Срочное обращение к Зеленскому он объяснил перевозкой из тюремной больницы, где лечился от тяжелого отравления, обратно в тюрьму.

Саакашвили считает, что именно там его отравили в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Факт отравления установили американские и германские лаборатории. Расправы надо мной изначально требовал Путин, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением", — пишет политик.

Саакашвили утверждает, что, когда его арестовали, тогдашний премьер Грузии прямо заявлял, что это дело было связано с его активностью в Украине. А по новому уголовному делу его вместе с другими обвиняют в саботаже в пользу иностранного враждебного государства.

"В материалах этого дела содержатся ваши заявления, а также заявления Михаила Подоляка. То есть незаконные грузинские власти прямо объявляют Украину враждебным иностранным государством. И это не удивительно, ведь с самого начала этой великой войны российский олигарх Иванишвили и его прислужники открыто встали на сторону россии", — отметил Саакашвили.

Грузинский политик уверен, что его преследование и судьба связаны с войной. Он напомнил, что является гражданином Украины и председателем Исполнительного комитета Национального Совета Реформ. Поэтому просит включить его, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями.

