«С СВО никто не вернулся»: чому росіяни хочуть поїхати з країни
«С СВО никто не вернулся»: чому росіяни хочуть поїхати з країни

19-річний росіянин заявив, що майже всі його знайомі, які пішли на війну, загинули або зникли

17 квітня 2026, 02:47
Ткачова Марія

19-річний житель Росії Валерій розповів про значні втрати серед своїх знайомих і родичів, які брали участь у війні проти України.

Росіянин розповів про втрату друзі на сво і намір виїхати з Росіі

За його словами, більшість його ровесників, які вирушили на фронт, не повернулися.

Він зазначив, що його двоюрідний брат вступив до складу ПВК "Вагнер" у 2022 році, а вже у 2023 році загинув.

Також, за словами хлопця, один із його друзів загинув у 19 років, а ще один наразі вважається зниклим безвісти.

Валерій підкреслив, що уникає розмов про війну, оскільки ця тема викликає у нього страх.

Він також зізнався, що не розуміє цілей війни та не довіряє діям влади.

За його словами, на цьому тлі він розглядає можливість виїзду з Росії, оскільки не бачить можливості вплинути на ситуацію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що житель Росії Василь Гурульов, за словами його доньки Анастасії, був обманом залучений до контрактної служби замість обіцяної цивільної роботи.
За її інформацією, у березні 2026 року чоловік відгукнувся на оголошення про набір охоронців складів. Згодом із ним зв’язався рекрутер, який супроводжував процес "працевлаштування" та порадив не повідомляти про проблеми зі здоров’ям під час медкомісії. 27 березня чоловіка доставили до військкомату в Балашисі, де переконали підписати документи, назвавши це формальністю. Після цього він пройшов медичну комісію, яка, за словами родини, не врахувала його стан. 2 квітня Гурульова перевезли до навчальної частини в Луганську, де він зрозумів, що фактично опинився на військовій службі як штурмовик.



Джерело: https://t.me/ne_zhdi_novosti
