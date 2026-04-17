19-летний россиянин заявил, что почти все его знакомые, ушедшие на войну, погибли или исчезли

17 апреля 2026, 02:47
Ткачова Марія

19-летний житель России Валерий рассказал о значительных потерях среди своих знакомых и родственников, участвовавших в войне против Украины.

Россиянин рассказал о потере друзья на свое и намерении уехать из России

По его словам, большинство его ровесников, отправившихся на фронт, не вернулись.

Он отметил, что его двоюродный брат вступил в состав ПИК "Вагнер" в 2022 году, а уже в 2023 году погиб.

Также, по словам парня, один из его друзей погиб в 19 лет, а еще один пока считается пропавшим без вести.

Валерий подчеркнул, что избегает разговоров о войне, поскольку эта тема вызывает у него страх.

Он также признался, что не понимает цели войны и не доверяет действиям власти.

По его словам, на этом фоне он рассматривает возможность выезда из России, поскольку не видит возможности повлиять на ситуацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что житель России Василий Гурулев, по словам его дочери Анастасии, был обманом вовлечен в контрактную службу вместо обещанной гражданской работы.
По ее информации, в марте 2026 года мужчина отозвался на объявление о наборе охранников складов. Впоследствии с ним связался рекрутер, сопровождавший процесс "трудоустройства" и посоветовавший не сообщать о проблемах со здоровьем во время медкомиссии. 27 марта мужчину доставили в военкомат в Балашихе, где убедили подписать документы, назвав это формальностью. После этого он прошел медицинскую комиссию, которая, по словам семьи, не учла его состояние. 2 апреля Гурулева перевезли в учебную часть в Луганске, где он понял, что фактически оказался на военной службе как штурмовик.



Источник: https://t.me/ne_zhdi_novosti
