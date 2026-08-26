С-400 вже б’ють по Києву: у ГУР розкрили небезпечну тактику Росії

Російські окупаційні війська дедалі активніше використовують переобладнані пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 для ударів по території України. За даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія може залучати для таких атак до 17 установок.

Системи С-400. Фото: із відкритих джерел

Російське командування сформувало п’ять спеціальних ракетних груп, які розгорнуті в Брянській та Ростовській областях. Саме вони можуть використовувати переобладнані комплекси для запуску керованих ракет РМ-48У по українських цілях.

У ГУР наголошують, що інтенсивність таких ударів останнім часом різко зросла. Упродовж січня-червня Росія витрачала в середньому близько 15 ракет РМ-48У щомісяця. Однак лише за перші 20 діб липня окупанти випустили вже 46 таких ракет.

Одним із головних напрямків застосування цієї зброї став Київ. У розвідці пов’язують різке зростання кількості запусків із нарощуванням балістичних ударів по українській столиці.

Причина активнішого використання РМ-48У – насамперед економічна. Ці ракети коштують дешевше за "Іскандер-М", а їхній запас у Росії оцінюється приблизно у 400 одиниць. Водночас російський військово-промисловий комплекс продовжує нарощувати виробничі можливості.

За інформацією ГУР, підприємства РФ здатні як випускати нові, так і модернізувати вже наявні пускові установки. На 2026 рік у Росії заплановано виробництво до 500 ракет РМ-48У.

Таким чином, Росія фактично намагається компенсувати витрати дорожчих ракет дешевшим боєприпасом і наявними системами С-400. Це дозволяє Кремлю підтримувати високу інтенсивність ударів, водночас зберігаючи запаси іншого ракетного озброєння.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія накопичила сотні ракет: в ГУР розкрили, скільки виробляють щомісяця.



