Росія накопичила сотні ракет: в ГУР розкрили, скільки виробляють щомісяця

Росія продовжує накопичувати значні запаси крилатих і балістичних ракет, водночас підтримуючи високі темпи їхнього виробництва. За даними Головного управління розвідки, російський військово-промисловий комплекс здатний щомісяця випускати понад 200 ракет різних типів.

Запас ракет РФ. Фото: з відкритих джерел

Найбільший запас, за інформацією ГУР, становлять протикорабельні ракети "Онікс" — близько 600 одиниць. Крім того, на російських складах може перебувати приблизно 450 ракет "Калібр" та близько 400 ракет РМ-48У, які використовуються для комплексів С-400.

Серед інших запасів розвідка називає близько 130 ракет для "Іскандер-М" станом на 5 серпня, приблизно 120 "Цирконів" і близько 100 ракет Х-101. Також Росія має орієнтовно по 50 аеробалістичних ракет "Кинджал" та північнокорейських балістичних ракет KN-23 і KN-24.

Особливий акцент Москва робить на виробництві "Іскандерів-М", Х-101 та "Калібрів". За даними ГУР, російська промисловість мала план випустити 60 ракет 9М723 для комплексів "Іскандер-М", однак у липні цей показник перевищили – було виготовлено 65 ракет.

Ще активніше зростає виробництво Х-101. За липень Росія, за даними розвідки, випустила 87 таких ракет.

Окремо нарощується виробництво РМ-48У для систем С-400. Щомісяця РФ здатна виготовляти близько 50 таких ракет, а загальний план на 2026 рік перевищує 480 одиниць. Це більш ніж удвічі більше, ніж планувалося роком раніше.

Таким чином, Росія не лише витрачає ракети під час атак на Україну, а й продовжує активно поповнювати арсенал, концентруючи ресурси на тих видах озброєння, які вважає найбільш ефективними для подальших ударів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія зупинила виробництво "Кинджалів": ГУР розкрило, скільки ракет залишилося в арсеналі РФ.



