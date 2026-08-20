Россия накопила сотни ракет: в ГУР раскрыли, сколько производят ежемесячно

Россия продолжает накапливать значительные запасы крылатых и баллистических ракет, одновременно поддерживая высокие темпы их производства. По данным Главного управления разведки, российский военно-промышленный комплекс способен ежемесячно выпускать более 200 ракет разных типов.

Запас ракет РФ. Фото: из открытых источников

Наибольший запас, по информации ГУР, составляют противокорабельные ракеты Оникс — около 600 единиц. Кроме того, на российских складах может находиться около 450 ракет "Калибр" и около 400 ракет РМ-48У, используемых для комплексов С-400.

Среди других запасов разведка называет около 130 ракет для "Искандер-М" по состоянию на 5 августа, примерно 120 "Цирконов" и около 100 ракет Х-101. Также Россия имеет ориентировочно по 50 аэробалистических ракет Кинжал и северокорейских баллистических ракет KN-23 и KN-24.

Особый акцент Москва делает на производстве "Искандеров-М", Х-101 и "Калибров". По данным ГУР, российская промышленность планировала выпустить 60 ракет 9М723 для комплексов "Искандер-М", однако в июле этот показатель превысили – было изготовлено 65 ракет.

Еще более активно растет производство Х-101. За июль Россия, по данным разведки, выпустила 87 таких ракет.

Отдельно наращивается производство РМ-48У для систем С-400. Ежемесячно РФ способна производить около 50 таких ракет, а общий план на 2026 год превышает 480 единиц. Это более чем вдвое больше, чем планировалось годом ранее.

Таким образом, Россия не только тратит ракеты во время атак на Украину, но продолжает активно пополнять арсенал, концентрируя ресурсы на тех видах вооружения, которые считает наиболее эффективными для дальнейших ударов.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия остановила производство "Кинжалов": ГУР раскрыло, сколько ракет осталось в арсенале РФ.



