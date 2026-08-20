Росія зупинила виробництво «Кинджалів»: ГУР розкрило, скільки ракет залишилося в арсеналі РФ

Станом на липень 2026 року Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет "Кинджал", однак їхнє серійне виробництво було призупинене ще у квітні. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у відповідь на запит "УП".

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За даними розвідки, разом із "Кинджалами" російський арсенал включав близько 50 північнокорейських балістичних ракет серій KN-23, KN-24 та KN-30.

Водночас зупинка виробництва "Кинджалів" не означає, що Росія відмовилася від їх використання. У ГУР пояснили, що ракета перебуває на етапі доопрацювання. Однією з проблем, яку намагаються вирішити російські виробники, залишається точність ураження цілей.

Паралельно Москва зміщує виробничі ресурси на інші типи ракет. За даними розвідки, Росія зосередилася на виготовленні більш точних балістичних і крилатих ракет. Ресурси, зокрема ракетне паливо, фінансування та комплектувальні, спрямовуються на нарощування виробництва інших систем.

У ГУР підтвердили, що така переорієнтація дозволяє російському військово-промисловому комплексу підтримувати необхідні темпи виробництва та регулярно застосовувати ракети проти України.

Особливу увагу розвідка звертає на балістичні ракети комплексу "Іскандер-М". Саме їхнє виробництво Росія може збільшувати завдяки перерозподілу ресурсів.

Таким чином, скорочення випуску "Кинджалів" не означає послаблення ракетної загрози для України. Москва фактично робить ставку на інші види озброєння, намагаючись зберегти інтенсивність ракетних ударів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю та Київську область. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



