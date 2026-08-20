Россия остановила производство «Кинжалов»: ГУР раскрыло, сколько ракет осталось в арсенале РФ

По состоянию на июль 2026 года у России было около 50 аэробалистических ракет "Кинжал", однако их серийное производство было приостановлено еще в апреле. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в ответ на запрос УП.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным разведки, вместе с "Кинжалами" российский арсенал включал около 50 северокорейских баллистических ракет серий KN-23, KN-24 и KN-30.

В то же время, остановка производства "Кинжалов" не означает, что Россия отказалась от их использования. В ГУР объяснили, что ракета находится на этапе доработки. Одной из проблем, которую пытаются решить российские производители, остается точность поражения целей.

Параллельно Москва смещает производственные ресурсы на другие типы ракет. По данным разведки, Россия сосредоточилась на производстве более точных баллистических и крылатых ракет. Ресурсы, в частности, ракетное топливо, финансирование и комплектующие, направляются на наращивание производства других систем.

В ГУР подтвердили, что подобная переориентация позволяет российскому военно-промышленному комплексу поддерживать необходимые темпы производства и регулярно применять ракеты против Украины.

Особое внимание разведка обращает на баллистические ракеты комплекса Искандер-М. Именно их производство Россия может увеличивать за счет перераспределения ресурсов.

Таким образом, сокращение выпуска "Кинжалов" не означает ослабления ракетной угрозы для Украины. Москва фактически делает ставку на другие виды вооружения, пытаясь сохранить интенсивность ракетных ударов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве 21 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу и Киевскую область. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



