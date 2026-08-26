С-400 уже бьют по Киеву: в ГУР раскрыли опасную тактику России

Российские оккупационные войска все активнее используются переоборудованные пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 для ударов по территории Украины. По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия может привлекать для таких атак до 17 установок.

Системы С-400. Фото: из открытых источников

Российское командование сформировало пять специальных ракетных групп, развернутых в Брянской и Ростовской областях. Именно они могут использовать переоборудованные комплексы для запуска управляемых ракет РМ-48У по украинским целям.

В ГУР отмечают, что интенсивность таких ударов в последнее время резко возросла. В течение января-июня Россия тратила в среднем около 15 ракет РМ-48У ежемесячно. Однако только за первые 20 суток июля оккупанты выпустили уже 46 таких ракет.

Одним из главных направлений применения этого оружия стал Киев. В разведке связывают резкий рост количества запусков с наращиванием баллистических ударов по украинской столице.

Причина более активного использования РМ-48У – прежде всего экономическая. Эти ракеты стоят дешевле "Искандер-М", а их запас в России оценивается примерно в 400 единиц. В то же время, российский военно-промышленный комплекс продолжает наращивать производственные возможности.

По информации ГУР, предприятия РФ способны как выпускать новые, так и модернизировать существующие пусковые установки. К 2026 году в России запланировано производство до 500 ракет РМ-48У.

Таким образом, Россия фактически пытается компенсировать затраты более дорогих ракет более дешевым боеприпасом и имеющимися системами С-400. Это позволяет Кремлю поддерживать высокую интенсивность ударов, одновременно сохраняя запасы другого ракетного вооружения.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия накопила сотни ракет: в ГУР раскрыли, сколько производят ежемесячно.



