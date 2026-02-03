Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, перебуваючи з візитом в Україні, заявив, що масовані удари РФ не мають військових цілей, а спрямовані на створення хаосу для цивільного населення. За його словами, сьогоднішня атака увійшла до трійки найсильніших обстрілів України за весь час повномасштабної війни.

Рютте заявив, який сигнал того, що Кремль не готовий до серйозних переговорів

Марк Рютте підкреслив, що такі дії Москви ставлять під сумнів її бажання завершити конфлікт дипломатичним шляхом.

"Звісно, сама війна вже була божевіллям, неспровокований напад росіян, але це навіть не військова справа. Це удари по невинних цивільних, тому я ставлюся до цього надзвичайно серйозно. Я думаю, президент України абсолютно готовий домовлятися, укласти угоду з росіянами, яка має бути прийнятною для всіх сторін, особливо для України. Але це змушує замислитись, чи росіяни взагалі серйозно налаштовані", — зазначив Генсек НАТО.

Окремо Рютте наголосив, що чинний американський президент робить усе можливе для припинення війни. Водночас він висловив переконання, що Дональд Трамп — єдиний, хто здатний остаточно покласти край цій агресії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після масштабного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України президент Володимир Зеленський повідомив, що робота переговорної команди зазнає суттєвих змін. Він підкреслив, що російське керівництво продовжує розглядати війну як основний інструмент тиску на Україну та не сприймає дипломатичні зусилля серйозно.

У своєму зверненні в соцмережах глава держави детально описав нічну атаку 3 лютого, наголосивши на її ретельно спланованому характері. Основною метою ворога була енергетична інфраструктура України, а для цього застосували рекордну кількість балістичних ракет. За словами Зеленського, Росія використала ініціативу США щодо короткочасної паузи в обстрілах не для налагодження переговорів, а щоб накопичити озброєння й атакувати у період найсильніших морозів, коли температура у деяких регіонах опускається нижче -20°C.