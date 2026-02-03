Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Украину, заявил, что массированные удары РФ не имеют военных целей, а направлены на создание хаоса для гражданского населения. По его словам, сегодняшняя атака вошла в тройку сильнейших обстрелов Украины за все время полномасштабной войны.

Рютте заявил, какой сигнал того, что Кремль не готов к серьезным переговорам

Марк Рютте подчеркнул, что такие действия Москвы ставят под вопрос ее желание завершить конфликт дипломатическим путем.

"Конечно, сама война уже была безумием, неспровоцированным нападением россиян, но это даже не военное дело. Это удары по невинным гражданским, поэтому я отношусь к этому чрезвычайно серьезно. Я думаю, президент Украины абсолютно готов договариваться, заключить соглашение с россиянами, которое должно быть приемлемым для всех сторон, особенно для Украины. Но это заставляет задуматься, настроены ли вообще россияне серьезно", — отметил Генсек НАТО.

Отдельно Рютте подчеркнул, что действующий американский президент делает все возможное для прекращения войны. В то же время он выразил убеждение, что Дональд Трамп — единственный, кто способен окончательно положить конец этой агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после масштабного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что работа переговорной команды претерпевает существенные изменения. Он подчеркнул, что российское руководство продолжает рассматривать войну как основной инструмент давления на Украину и серьезно не воспринимает дипломатические усилия.

В своем обращении в соцсетях глава государства подробно описал ночную атаку 3 февраля, отметив ее тщательно спланированный характер. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура Украины, а для этого было применено рекордное количество баллистических ракет. По словам Зеленского, Россия использовала инициативу США по кратковременной паузе в обстрелах не для налаживания переговоров, а чтобы накопить вооружение и атаковать в период сильнейших морозов, когда температура в некоторых регионах опускается ниже -20°C.