Рютте висловився про «план Б»: що робитиме НАТО у випадку відмови США допомагати Україні
НОВИНИ

Рютте висловився про «план Б»: що робитиме НАТО у випадку відмови США допомагати Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вірить, що у випадку провалу мирних зусиль США припинять постачання зброї для України

3 грудня 2025, 22:05
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У НАТО не вірять у сценарій, коли переговори щодо припинення війни проваляться, а США відмовляться допомагати Україні зброєю.  

Рютте висловився про «план Б»: що робитиме НАТО у випадку відмови США допомагати Україні

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Тому Альянс не має "плану Б" на такий випадок, заявив на пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

За його словами, сценарій, коли американці навіть за гроші не даватимуть Україні зброї, є неможливим. 

"США дуже послідовно підтримують Україну, як і всі союзники по НАТО. США заявили нам, що вони хочуть постачати Україні необхідну зброю, як летальну, так і нелетальну. Але ми очікуємо, що європейці та канадці активізуються, коли справа дійде до оплати", — сказав Рютте.

Генсек НАТО уточнив, що йдеться про ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Вона дозволяє Україні отримувати необхідну зброю від Сполучених Штатів за кошти союзників. 

Ця програма нині дозволяє постачати Україні системи протиповітряної оборони Patriot та ракети PAC-3 до них, а також чимало інших видів озброєння.

"Це велика програма, яка почалася в липні. Я думаю, що до кінця року в Україну будуть доставлені ці критично важливі матеріали на суму в 5 мільярдів", — додав Рютте.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", європейські країни-члени НАТО позитивно оцінюють дипломатичні зусилля США, спрямовані на припинення повномасштабної війни Росії проти України. Однак, вони не впевнені, що ці ініціативи принесуть реальний результат, оскільки Москва не демонструє жодної готовності до компромісу.

У разі, якщо дипломатичні ініціативи не принесуть результату, союзники України в Європі готові перейти до альтернативного плану дій.  За словами одного з чиновників НАТО, "План Б" досить простий. Це — збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою та більша підтримка української економіки й посилення санкцій проти Росії. 



Джерело: https://www.nato.int/en/multimedia/multimedia/audios/2025/12/03/press-conference-by-the-nato-secretary-general?selectedLocale=
