Рютте высказался о «плане Б»: что будет делать НАТО в случае отказа США помогать Украине

В НАТО не верят в сценарий, когда переговоры о прекращении войны провалятся, а США откажутся помогать Украине оружием.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Поэтому у Альянса нет "плана Б" на такой случай, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, сценарий, когда американцы даже за деньги не будут давать Украине оружия, невозможен.

"США очень последовательно поддерживают Украину, как и все союзники по НАТО. США заявили нам, что они хотят поставлять Украине необходимое оружие, как летальное, так и нелетальное. Но мы ожидаем, что европейцы и канадцы активизируются, когда дело дойдет до оплаты", — сказал Рютте.

Генсек НАТО уточнил, что речь идет об инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Она позволяет Украине получать необходимое оружие от Соединенных Штатов на средства союзников.

Эта программа позволяет сейчас поставлять Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также многие другие виды вооружения.

"Это обширная программа, которая началась в июле. Я думаю, что до конца года в Украину будут доставлены эти критически важные материалы на сумму в 5 миллиардов", – добавил Рютте.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", европейские страны-члены НАТО положительно оценивают дипломатические усилия США, направленные на прекращение полномасштабной войны России против Украины. Однако они не уверены, что эти инициативы принесут реальный результат, поскольку Москва не демонстрирует никакой готовности к компромиссу.

В случае если дипломатические инициативы не принесут результата, союзники Украины в Европе готовы перейти к альтернативному плану действий. По словам одного из чиновников НАТО, "план Б" достаточно прост. Это увеличение поддержки Украины, больше оружия для Украины на поле боя и большая поддержка украинской экономики и усиление санкций против России.