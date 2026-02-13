Рютте відверто висміяв армію Путіна через просування в Україні: озвучено гучну заяву

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі міністрів у Брюсселі напередодні Мюнхенської конференції з безпеки різко висловився щодо темпів просування російських військ в Україні та окреслив нові тенденції в оборонній політиці європейських держав. Про це повідомляє Bild.

Фото: з відкритих джерел

За словами Рютте, протягом тривалого часу європейські країни зазнавали критики через недостатній рівень фінансування оборонної сфери. Однак після саміту в Гаазі відбулися відчутні зміни. Він наголосив, що союзники продемонстрували більшу узгодженість позицій і готовність діяти спільно. Європа, за його оцінкою, поступово зміцнює власні оборонні спроможності та активніше бере на себе відповідальність за лідерство в межах Альянсу.

Коментуючи війну в Україні, Рютте звернув увагу на значні втрати російської армії, назвавши їх шокуючими. Він іронічно зауважив, що Росія намагається створити образ грізної сили, проте фактичні темпи її наступу далекі від очікуваних. За його словами, просування військ можна порівняти зі швидкістю садового равлика, тож піддаватися пропагандистським наративам не варто.

Очільник Альянсу підкреслив, що нинішня консолідація партнерів свідчить про стратегічний зсув у Європі. Країни дедалі більше усвідомлюють необхідність інвестувати у власну безпеку, посилювати оборонні бюджети та координувати дії. Така єдність, переконаний він, формує нову якість співпраці й демонструє готовність європейців не лише покладатися на підтримку союзників, а й самим визначати порядок денний у сфері безпеки.

"Коментарі" вже писали, що Україна надає виробникам американських систем протиповітряної оборони Patriot детальну інформацію про характер російських ударів, аби вдосконалити ракети-перехоплювачі PAC-3. Москва дедалі частіше застосовує комбіновану тактику: одночасно запускає балістичні та крилаті ракети, змінює їхні траєкторії та використовує імітаційні пуски, щоб ускладнити роботу української ППО.