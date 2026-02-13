Рютте откровенно высмеял армию Путина из-за продвижения в Украине: озвучено громкое заявление

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи министров в Брюсселе накануне Мюнхенской конференции по безопасности резко высказался по поводу темпов продвижения российских войск в Украине и наметил новые тенденции в оборонной политике европейских государств. Об этом сообщает Bild.

По словам Рютте, в течение длительного времени европейские страны подвергались критике из-за недостаточного уровня финансирования оборонной сферы. Однако после саммита в Гааге произошли ощутимые перемены. Он подчеркнул, что союзники продемонстрировали большую согласованность позиций и готовность действовать сообща. По его оценке, Европа постепенно укрепляет собственные оборонные способности и активнее берет на себя ответственность за лидерство в рамках Альянса.

Комментируя войну в Украине, Рютте обратил внимание на значительные потери русской армии, назвав их шокирующей. Он иронически заметил, что Россия пытается создать образ грозной силы, однако фактические темпы ее наступления далеки от ожидаемых. По его словам, продвижение войск можно сравнить со скоростью садовой улитки, поэтому поддаваться пропагандистским нарративам не стоит.

Глава Альянса подчеркнул, что нынешняя консолидация партнеров свидетельствует о стратегическом смещении в Европе. Страны все больше отдают себе отчет в необходимости инвестировать в собственную безопасность, усиливать оборонные бюджеты и координировать действия. Такое единство, убежден он, формирует новое качество сотрудничества и демонстрирует готовность европейцев не только полагаться на поддержку союзников, но и самим определять повестку дня в сфере безопасности.

"Комментарии" уже писали , что Украина предоставляет производителям американских систем противовоздушной обороны Patriot подробную информацию о характере российских ударов, чтобы усовершенствовать ракеты-перехватчики PAC-3. Москва все чаще применяет комбинированную тактику: одновременно запускает баллистические и крылатые ракеты, меняет их траектории и использует имитационные пуски для усложнения работы украинской ПВО.