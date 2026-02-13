Російські удари змінили все: Київ звернувся із надважливою заявою до виробників Patriot

Україна надає виробникам американських систем протиповітряної оборони Patriot детальну інформацію про характер російських ударів, аби вдосконалити ракети-перехоплювачі PAC-3. Москва дедалі частіше застосовує комбіновану тактику: одночасно запускає балістичні та крилаті ракети, змінює їхні траєкторії та використовує імітаційні пуски, щоб ускладнити роботу української ППО.

Фото: з відкритих джерел

Про це розповів заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв’ю Business Insider. Він назвав протистояння між Києвом і Москвою "технологічною гонкою", де обидві сторони намагаються отримати перевагу не лише на полі бою, а й у сфері озброєнь.

Системи MIM-104 Patriot нині залишаються найрезультативнішим засобом протидії російським балістичним ракетам. Водночас їх бракує, а вартість одного перехоплювача PAC-3 сягає близько 3,7 млн доларів. Виробник ракет, компанія Lockheed Martin, офіційно не розкриває деталей співпраці з іноземними військовими, однак заявляє про прискорення модернізації та нарощування виробництва для реагування на нові виклики.

За словами Чернєва, Росія також активно застосовує безпілотники та "порожні" ракети, щоб виснажити українські батареї ППО. Додаткову складність створюють комплекси з високою маневреністю на кінцевій ділянці польоту, зокрема "Іскандер" і "Кинжал". Саме тому Київ постійно наголошує партнерам на необхідності збільшення постачання систем ППО та боєприпасів до них.

Очікується, що передача аналітичних даних і подальша модернізація PAC-3 дозволять підвищити ефективність перехоплення та краще протидіяти комбінованим ударам, посилюючи захист українського повітряного простору.

