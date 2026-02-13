Российские удары изменили все: Киев обратился со сверхважным заявлением к производителям Patriot

Украина предоставляет производителям американских систем противовоздушной обороны Patriot подробную информацию о характере российских ударов, чтобы усовершенствовать ракеты-перехватчики PAC-3. Москва все чаще применяет комбинированную тактику: одновременно запускает баллистические и крылатые ракеты, меняет их траектории и использует имитационные пуски для усложнения работы украинской ПВО.

Фото: из открытых источников

Об этом рассказал заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев в интервью Business Insider. Он назвал противостояние между Киевом и Москвой "технологической гонкой", где обе стороны пытаются получить преимущество не только на поле боя, но и в сфере вооружений.

Системы MIM-104 Patriot остаются самым результативным средством противодействия российским баллистическим ракетам. В то же время их не хватает, а стоимость одного перехватчика PAC-3 составляет около 3,7 млн долларов. Производитель ракет, компания Lockheed Martin, официально не раскрывает деталей сотрудничества с иностранными военными, однако заявляет об ускорении модернизации и наращивании производства для реагирования на новые вызовы.

По словам Чернева, Россия также активно применяет беспилотники и пустые ракеты, чтобы истощить украинские батареи ПВО. Дополнительную сложность создают комплексы с высокой маневренностью на конечном участке полета, в частности, "Искандер" и "Кинжал". Именно поэтому Киев постоянно подчеркивает партнеров необходимость увеличения поставок систем ПВО и боеприпасов к ним.

Ожидается, что передача аналитических данных и последующая модернизация PAC-3 позволят повысить эффективность перехвата и лучше противодействовать комбинированным ударам, усиливая защиту украинского воздушного пространства.

Как уже писали "Комментарии", Трамп вряд ли выйдет из переговорного процесса, ведь этот вопрос уже стал политически значимым и широко освещается в СМИ. Любой шаг навстречу отступлению без конкретного результата может обернуться для него серьезными потерями в преддверии промежуточных выборов.