Рустем Умєров приїхав до Стамбула: з якою метою

Рустем Умєров планує розблокувати процес обмінів

11 листопада 2025, 16:56
Недилько Ксения

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула. Про це він повідомив у соцмережах. За його словами, планується цими днями працювати в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.

"Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону. Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це — відновити обміни", – наголосив Умєров.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у жовтні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Також портал "Коментарі" писав, що у червні журналістам показали процес репатріації та ідентифікації тіл загиблих. Як саме Росія знущається з пам’яті полеглих, повідомив очільник МВС України Ігор Клименко. "Росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл. Подекуди тіла фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз, а тіло однієї особи можна скласти з десятків частин", – зазначає міністр.                                                                                                                            



