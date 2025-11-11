Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул. Об этом он сообщил в соцсетях. По его словам, планируется на днях работать в Турции и на Ближнем Востоке с тем, чтобы разблокировать процесс обменов.

Рустем Умеров приехал в Стамбул: с какой целью

"Была договоренность – и нужно ее реализовать. Задача Президента Украины четкая – украинцы должны возвращаться домой из плена. Будут встречи на днях, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом – возобновить обмены", – подчеркнул Умеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в октябре прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Также портал "Комментарии" писал , что в июне журналистам показали процесс репатриации и идентификации тел погибших. Как именно Россия издевается над память павших, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. "Россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел. Кое-где тела фрагментированы настолько, что для идентификации нужны несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей", — отмечает министр.