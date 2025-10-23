Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули тисячу тіл загиблих: Росія стверджує, що це військові

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – зазначають в Коордштабі.

Зазначимо, що за даними росЗМІ Росія отримала 31 тіло військовослужбовців.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у червні журналістам показали процес репатріації та ідентифікації тіл загиблих. Як саме Росія знущається з пам’яті полеглих, повідомив очільник МВС України Ігор Клименко. "Росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл. Подекуди тіла фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз, а тіло однієї особи можна скласти з десятків частин", – зазначає міністр.