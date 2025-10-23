logo

Война с Россией В Украину вернули тысячу тел погибших: Россия утверждает, что это военные
В Украину вернули тысячу тел погибших: Россия утверждает, что это военные

Теперь Украине придется выяснить, сколько из переданных тел – погибшие украинские военные

23 октября 2025, 13:46
Сегодня прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В Украину вернули тысячу тел погибших: Россия утверждает, что это военные

В Украину вернули тысячу тел погибших: Россия утверждает, что это военные

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, осуществляющего перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – отмечают.

Отметим, что по данным РосСМИ Россия получила 31 тело военнослужащих.

В Украину вернули тысячу тел погибших: Россия утверждает, что это военные - фото 2
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в июне журналистам показали процесс репатриации и идентификации тел погибших. Как именно Россия издевается над памятью павших, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. "Россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел. Кое-где тела фрагментированы настолько, что для идентификации нужны несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей", — отмечает министр.



