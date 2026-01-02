Румунія піднімала в небо винищувачі F-16 через російську атаку: що відомо

Румунія 2 січня знову піднімала в небо винищувачі F-16 через загрозу, пов’язану з ударом російських безпілотників по портових об’єктах України на Дунаї.

Румунські винищувачі F-16. Фото: з відкритих джерел

Як повідомило Міністерство оборони Румунії, близько 11:50 з авіабази 86 у місті Фетешті було здійснено зліт двох бойових літаків F-16. Їхнім завданням стало патрулювання прикордонної зони з Україною на півночі повіту Тулча.

У відомстві зазначили, що вже о 12:00 мешканців північних районів Тулчі поінформували про можливу небезпеку падіння уламків. Попередження діяло трохи більше двадцяти хвилин і було скасоване о 12:22. При цьому порушень повітряного простору Румунії зафіксовано не було.

Місцеві медіа пишуть, що отримане сповіщення стало несподіванкою для жителів регіону. За їхніми словами, у разі реальної загрози людям фактично не було де сховатися.

Подібне попередження румунці отримували й 1 січня. Тоді Міністерство оборони також повідомляло, що жоден з російських дронів не перетнув кордон під час атак на територію України.

Крім того, близько 11:40 Повітряні сили ЗСУ інформували про виявлення російських безпілотників у Чорному морі. За наявними даними, вони рухалися у напрямку міста Вилкове.

