Румунія піднімала в небо винищувачі F-16 через російську атаку: що відомо
Румунія піднімала в небо винищувачі F-16 через російську атаку: що відомо

За даними Румунії, жоден з російських дронів не перетнув кордон під час атак на територію України

2 січня 2026, 20:34
Румунія 2 січня знову піднімала в небо винищувачі F-16 через загрозу, пов’язану з ударом російських безпілотників по портових об’єктах України на Дунаї.

Румунія піднімала в небо винищувачі F-16 через російську атаку: що відомо

Румунські винищувачі F-16. Фото: з відкритих джерел

Як повідомило Міністерство оборони Румунії, близько 11:50 з авіабази 86 у місті Фетешті було здійснено зліт двох бойових літаків F-16. Їхнім завданням стало патрулювання прикордонної зони з Україною на півночі повіту Тулча.

У відомстві зазначили, що вже о 12:00 мешканців північних районів Тулчі поінформували про можливу небезпеку падіння уламків. Попередження діяло трохи більше двадцяти хвилин і було скасоване о 12:22. При цьому порушень повітряного простору Румунії зафіксовано не було.

Місцеві медіа пишуть, що отримане сповіщення стало несподіванкою для жителів регіону. За їхніми словами, у разі реальної загрози людям фактично не було де сховатися.

Подібне попередження румунці отримували й 1 січня. Тоді Міністерство оборони також повідомляло, що жоден з російських дронів не перетнув кордон під час атак на територію України.

Крім того, близько 11:40 Повітряні сили ЗСУ інформували про виявлення російських безпілотників у Чорному морі. За наявними даними, вони рухалися у напрямку міста Вилкове.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що Сили оборони України зараз завдають серйозних ударів по російській економіці. Кім сподівається на мир або принаймні зупинку активної фази війни вже у 2026 році. Зараз, за його словами, Україна в стані активного захисту. Економічний стан РФ значно гірший, але вони "роблять обличчя" і намагаються торгуватися.



Джерело: https://www.romaniajournal.ro/society-people/social/ro-alert-in-tulcea-russian-drones-detected-f-16-jets-scrambled/
