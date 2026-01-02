Кім прогнозує закінчення активної фази війни: голова Миколаївської ОВА назвав терміни

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що Сили оборони України зараз завдають серйозних ударів по російській економіці.

Віталій Кім. Фото: з відкритих джерел

Кім сподівається на мир або принаймні зупинку активної фази війни вже у 2026 році. Про це він сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

"Через те, що просто люди гинуть. Зараз через втому наших людей якість починає падати і все інше. Тобто, сто відсотків нашим військовим треба відпочити, перевести дух, зібратися, зробити висновки, безліч варіантів, що треба робити. Всі сплять і бачать – мріють про мир, і я не виняток", — сказав Кім.

Зараз, за його словами, Україна в стані активного захисту. Економічний стан РФ значно гірший, але вони "роблять обличчя" і намагаються торгуватися.

"У нас є, слава Богу, допомога західних наших партнерів міжнародних, то в нас немає такого колапсу, який може бути в Росії через ці темпи зниження розвитку економіки", — додав Віталій Кім.

Як писав портал "Коментарі", керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко відсьогодні продовжить служити державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України.

Про це після зустрічі з Іващенком повідомив президент Володимир Зеленський. Таким чином він підтвердив припущення про призначення керівника СЗР начальником ГУР. На зустрічі з президентом керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози. За словами Зеленського, українська розвідка й надалі фокусується на зменшенні російського економічного потенціалу. Адже що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії.