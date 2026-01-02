Ким прогнозирует окончание активной фазы войны: глава Николаевской ОВА назвал сроки

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что Силы обороны Украины сейчас наносят серьезные удары по российской экономике.

Виталий Ким. Фото: из открытых источников

Ким надеется на мир или, по крайней мере, остановку активной фазы войны уже в 2026 году. Об этом он сказал в интервью для Новости.LIVE.

"Из-за того, что просто люди гибнут. Сейчас из-за усталости наших людей качество начинает падать и все остальное. То есть сто процентов нашим военным надо отдохнуть, перевести дух, собраться, сделать выводы, множество вариантов, что нужно делать. Все спят и видят – мечтают о мире, и я не исключение", – сказал Ким.

Сейчас, по его словам, Украина находится в состоянии активной защиты. Экономическое состояние РФ значительно хуже, но они "делают лицо" и пытаются торговаться.

"У нас есть, слава Богу, помощь западных наших международных партнеров, то у нас нет такого коллапса, который может быть в России из-за этих темпов снижения развития экономики", — добавил Виталий Ким.

