Румыния поднимала в небо истребители F-16 из-за российской атаки: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Румыния поднимала в небо истребители F-16 из-за российской атаки: что известно

По данным Румынии, ни один из российских дронов не пересекла границу во время атак на территорию Украины.

2 января 2026, 20:34
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Румыния 2 января снова поднимала в небо истребители F-16 из-за угрозы, связанной с ударом российских беспилотников по портовым объектам Украины на Дунае.

Румыния поднимала в небо истребители F-16 из-за российской атаки: что известно

Румынские истребители F-16. Фото: из открытых источников

Как сообщило Министерство обороны Румынии, около 11:50 с авиабазы 86 в городе Фетешти был совершен взлет двух боевых самолетов F-16. Их задачей стало патрулирование приграничной зоны с Украиной на севере уезда Тулча.

В ведомстве отметили, что уже в 12.00 жителей северных районов Тулчи проинформировали о возможной опасности падения обломков. Предупреждение действовало чуть больше двадцати минут и было отменено в 12:22. При этом нарушений воздушного пространства Румынии зафиксировано не было.

Местные медиа пишут, что полученное уведомление стало неожиданностью для жителей региона. По их словам, в случае реальной угрозы людям фактически негде было спрятаться.

Подобное предупреждение румынцы получали и 1 января. Тогда Министерство обороны также сообщало, что ни один из российских дронов не пересек границу во время атак на территорию Украины.

Кроме того, около 11.40 Воздушные силы ВСУ информировали об обнаружении российских беспилотников в Черном море. По имеющимся данным, они двигались в направлении города Вилково.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что Силы обороны Украины сейчас наносят серьезные удары по российской экономике. Ким надеется на мир или, по крайней мере, остановку активной фазы войны уже в 2026 году. Сейчас, по его словам, Украина находится в состоянии активной защиты. Экономическое состояние РФ значительно хуже, но они "делают лицо" и пытаются торговаться.



Источник: https://www.romaniajournal.ro/society-people/social/ro-alert-in-tulcea-russian-drones-detected-f-16-jets-scrambled/
