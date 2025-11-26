Рубіо жорстко відповів на завяви апро "неминучість поразки" України : деталі

Державний секретар США Марко Рубіо рішуче відреагував на матеріал NBC News, у якому стверджувалося, що міністр армії США Ден Дрісколл нібито передбачав Україні "неминучу поразку" у війні з Росією.

У своєму повідомленні в соціальній мережі X Рубіо назвав цю інформацію вигадкою.

"Ця історія — лише черговий приклад із довгої серії повністю фейкових новин про розбіжності в адміністрації Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують", — написав держсекретар у своєму акаунті.

Раніше NBC News повідомляло, що під час нещодавнього візиту до Києва міністр армії Ден Дрісколл нібито робив низку похмурих прогнозів щодо ситуації на фронті та рекомендував українській стороні розглянути початкову версію американського мирного плану.

За даними джерел видання, Дрісколл нібито підкреслив українським посадовцям, що ситуація на фронті ускладнюється: Росія збільшує темпи повітряних ударів, має фактично необмежені ресурси та здатна вести тривалу війну без сповільнення. Міністр армії начебто застеріг, що затягування рішень ставить Україну у ще слабшу позицію.

Одне з джерел також зазначало, що після презентації мирного плану Дрісколл нібито надав прямий меседж.



"По суті, повідомлення було таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду", — заявив посадовець.

Рубіо, коментуючи ці публікації, наголосив, що вони не відповідають дійсності і є спробою створити враження внутрішніх суперечок у Вашингтоні щодо політики США стосовно України. За його словами, подібні фейкові новини лише дезорієнтують суспільство та міжнародних партнерів.

Раніше "Коментарі" писали, що у Женеві під час переговорів між Україною та США щодо можливого мирного врегулювання конфлікту не обговорювалося скорочення чисельності Збройних сил України. Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в ексклюзивному інтерв’ю для LIGA.net.