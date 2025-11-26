У Генштабі озвучили гучну заяву про майбутнє скорочення ЗСУ: деталі

У Женеві під час переговорів між Україною та США щодо можливого мирного врегулювання конфлікту не обговорювалося скорочення чисельності Збройних сил України. Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в ексклюзивному інтерв’ю для LIGA.net.

Фото: з відкритих джерел

"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Тема стосувалася лише чисельності армії в мирний час, і це питання залишається дискусійним", – пояснив Гнатов.

Він підкреслив, що як Україна, так і США погоджуються: найкращою гарантією безпеки країни є сучасна, добре оснащена і боєздатна армія.

Начальник Генштабу також зазначив, що визначення майбутнього вигляду українського війська безпосередньо впливає на державні механізми заохочення військових залишатися на службі після завершення активних бойових дій. За його словами, у Генштабі є чітке розуміння того, які кроки слід робити для підтримки боєздатності та мотивації особового складу.

"Ця робота потребує злагодженої взаємодії всіх державних інституцій. Потрібно чітко визначити чисельність війська, рівень фінансового та соціального забезпечення, а також гарантії для військовослужбовців. Ми маємо робочу концепцію, яка зараз детально опрацьовується", – додав Гнатов.

Раніше повідомлялося, що участь держсекретаря США Марко Рубіо у переговорах щодо мирного плану сприяла пом’якшенню тону діалогу з американського боку, а США відійшли від жорстких термінів виконання вимог для України. Це дозволяє українській стороні більш гнучко підходити до обговорення майбутнього розвитку своїх Збройних сил у мирний час.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп пояснив, за яких умов може відбутися візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, підкресливши, що спочатку необхідно завершити мирну угоду. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 25 листопада.