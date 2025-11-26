В Генштабе озвучили громкое заявление о предстоящем сокращении ВСУ: детали

В Женеве в ходе переговоров между Украиной и США по поводу возможного мирного урегулирования конфликта не обсуждалось сокращение численности Вооруженных сил Украины. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в эксклюзивном интервью LIGA.net.

"Не говорилось о сокращении ВСУ. Тема касалась лишь численности армии в мирное время, и этот вопрос остается дискуссионным", – пояснил Гнатов.

Он подчеркнул, что как Украина, так и США соглашаются: лучшей гарантией безопасности страны является современная, хорошо оснащенная и боеспособная армия.

Начальник Генштаба также отметил, что определение будущего вида украинской армии оказывает непосредственное влияние на государственные механизмы поощрения военных оставаться на службе после завершения активных боевых действий. По его словам, в Генштабе есть четкое понимание того, какие шаги следует предпринимать для поддержания боеспособности и мотивации личного состава.

"Эта работа требует слаженного взаимодействия всех государственных институций. Нужно четко определить численность войска, уровень финансового и социального обеспечения, а также гарантии для военнослужащих. Мы имеем рабочую концепцию, которая сейчас подробно прорабатывается", – добавил Гнатов.

Ранее сообщалось, что участие госсекретаря США Марко Рубио в переговорах по мирному плану способствовало смягчению тона диалога с американской стороны, а США отошли от жестких сроков выполнения требований для Украины. Это позволяет украинской стороне более гибко подходить к обсуждению будущего развития своих вооруженных сил в мирное время.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп объяснил, при каких условиях может состояться визит Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, подчеркнув, что сначала необходимо завершить мирное соглашение. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One 25 ноября.