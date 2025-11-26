Рубио жестко ответил на заявления о "неизбежности поражения" Украины: детали

Государственный секретарь США Марко Рубио решительно отреагировал на материал NBC News, в котором утверждалось, что министр армии США Дэн Дрисколл якобы предсказывал Украине "неизбежное поражение" в войне с Россией.

Фото: из открытых источников

В своем сообщении в социальной сети X Рубио назвал эту информацию выдумкой.

"Эта история — лишь очередной пример из длинной серии полностью фейковых новостей о разногласиях в администрации Трампа относительно того, как закончить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально придумывают", — написал госсекретарь в своем аккаунте.

Ранее NBC News сообщало, что во время недавнего визита в Киев министр армии Дэн Дрисколл якобы делал ряд мрачных прогнозов по ситуации на фронте и рекомендовал украинской стороне рассмотреть первоначальную версию американского мирного плана.

По данным источников издания, Дрисколл якобы подчеркнул украинским чиновникам, что ситуация на фронте усложняется: Россия увеличивает темпы воздушных ударов, имеет фактически неограниченные ресурсы и способна вести длительную войну без замедления. Министр армии вроде бы предостерег, что затягивание решений ставит Украину в еще более слабую позицию.

Один из источников также отмечал, что после презентации мирного плана Дрисколл якобы предоставил прямой месседж.



"По сути, сообщение было таким: вы проиграете, и вам нужно принять соглашение", – заявил чиновник.

Рубио, комментируя эти публикации, подчеркнул, что они не соответствуют действительности и попытаются создать впечатление внутренних споров в Вашингтоне относительно политики США в отношении Украины. По его словам, подобные фейковые новости только дезориентируют общество и международных партнеров.

