Розвідка США активно включилася: до якого кроку щодо Ірану готується Трамп

Американські спецслужби на запит Білого дому аналізують можливу реакцію Ірану на сценарій, за якого президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосить перемогу у двомісячній війні і зверне участь Вашингтона у конфлікті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в адміністрації.

За даними журналістів, остаточного рішення поки що не прийнято, проте політичний тиск на президента посилюється. У Білому домі побоюються, що затяжний конфлікт може дорого коштувати республіканцям на проміжних виборах. Соціологія також не на боці продовження війни: згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише близько чверті американців вважають кампанію виправданою і підвищує безпеку країни.

Розвідувальні оцінки вказують на двоїстий ефект можливого виходу США. Якщо Трамп оголосить перемогу та виведе війська, Тегеран, швидше за все, сприйме це як власний успіх. У разі збереження американської присутності Іран може розцінити ситуацію як тактичний маневр і сигнал до продовження переговорної гри без реальних поступок.

Тим часом дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут. Незважаючи на оголошене перемир'я, Ормузька протока залишається фактично закритою, що продовжує розхитувати світовий енергетичний ринок. Спроби відновити діалог зірвалися — поїздку спецпосланника Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для контактів з іранською стороною було скасовано.

Закриття стратегічного маршруту, через який проходить значна частина світової нафти, вже б'є за цінами на пальне, особливо у США – чутливий чинник напередодні виборів.

Військові опції залишаються відкритими. Серед них – точкові авіаудари з військових об'єктів та керівництва Ірану. Проте радикальніші сценарії, включаючи наземну операцію, зараз виглядають менш ймовірними.

Додаткову складність створює той факт, що Іран використав паузу перемир'я для відновлення військових можливостей. За оцінками джерел, це значно підвищує ціну можливого відновлення повномасштабних бойових дій та звужує простір для швидких рішень.

