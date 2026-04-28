Шанс на мир все же есть: к какому варианту соглашения приближаются США и Иран
commentss НОВОСТИ Все новости

Шанс на мир все же есть: к какому варианту соглашения приближаются США и Иран

CNN пишет о том, что первым этапом мирной сделки между США и Ираном может стать статус-кво до войны

28 апреля 2026, 07:40
Кравцев Сергей

США и Иран не так далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд, несмотря на срыв второго раунда переговоров на прошедших выходных. Стороны могут заключить сделку поэтапно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

США и Иран. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, за кулисами продолжается активный дипломатический процесс, и текущие переговоры сосредоточены на поэтапном процессе.

В рамках этих переговоров первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и возобновлению работы Ормузского пролива без ограничений и пошлин.

Что интересно, вопрос о ядерной программе Ирана, который и США, и Израиль использовали в качестве повода для войны, будет рассмотрен позже.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что любая сделка потребует от Ирана отказа от поставок урана, близкого к оружейному качеству, а также прекращения обогащения урана — требования, которые Иран категорически отказывается принять.

Также источники проинформировали, что посредники оказывают давление на обе стороны с целью достижения соглашения, и ближайшие несколько дней будут важны. Над этим всем висит угроза того, что США могут принять решение о прекращении переговоров и возобновлении военных действий.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп выразил недовольство новым предложением Ирана по урегулированию конфликта, несмотря на его кажущуюся уступчивость. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, обсуждение состоялось в Ситуационной комнате Белого дома и выявило серьёзные разногласия внутри американской администрации.




Источник: https://www.cnn.com/2026/04/27/world/live-news/iran-war-trump-israel?post-id=cmoho0w5r000g3b6q1v5s3xe6
