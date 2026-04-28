Шанс на мир все же есть: к какому варианту соглашения приближаются США и Иран

США и Иран не так далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд, несмотря на срыв второго раунда переговоров на прошедших выходных. Стороны могут заключить сделку поэтапно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, за кулисами продолжается активный дипломатический процесс, и текущие переговоры сосредоточены на поэтапном процессе.

В рамках этих переговоров первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и возобновлению работы Ормузского пролива без ограничений и пошлин.

Что интересно, вопрос о ядерной программе Ирана, который и США, и Израиль использовали в качестве повода для войны, будет рассмотрен позже.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что любая сделка потребует от Ирана отказа от поставок урана, близкого к оружейному качеству, а также прекращения обогащения урана — требования, которые Иран категорически отказывается принять.

Также источники проинформировали, что посредники оказывают давление на обе стороны с целью достижения соглашения, и ближайшие несколько дней будут важны. Над этим всем висит угроза того, что США могут принять решение о прекращении переговоров и возобновлении военных действий.

